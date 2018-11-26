Лихача из Бельц, который инсценировал собственную смерть, снова задержала полиция

Полиция снова задержала 20-летнего парня из Бельц, который ранее подстроил собственную смерть, пообещав друзьям за 40 минут доехать до Кишинева. На этот раз молодого человека задержали за многочисленные нарушения ПДД, а также за игнорирование просьб патрульных остановить автомобиль.

Согласно пресс-релизу Национального инспектората полиции, патрульные инспекторы заменили на улицах Бельц автомобиль марки Audi, который передвигался неадекватно, ставя под угрозу безопасность дорожного движения. Водитель проигнорировал просьбы патрульных остановить машину, и наоборот только увеличил скорость. Через некоторое время инспекторам удалось блокировать автомобиль, но нарушитель закрыл двери и отказался предъявлять документы, сказав, что их у него нет.

Водителя попросили выйти из машины и проехать в Инспекторат полиции для установления его личности. При этом водителя предупредили, что в случае отказа, патрульные имеют право применить силу. Однако эту просьбу молодой человек также проигнорировал. Патрульные силой вытащили его из машины и надели наручники.

Нарушителем оказался 20-летний житель Бельц. На его имя был составлен протокол за отказ предоставить документы, невыполнение законного приказа сотрудника полиции остановить автомобиль и за оскорбление и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

По данным полиции, за последние два года на имя водителя было составлено 53 протокола за нарушение правил ПДД.