Роналду поддержал акцию против насилия над женщинами, выйдя в необычном образе

Футболисты итальянской Серии А - в том числе Криштиану Роналду - вышли на матчи 13-го тура чемпионата Италии с красными полосами на лице. Это часть совместной кампании лиги с WeWorld Onlus - благотворительной организацией, которая защищает права женщин и детей.

Конкретно эта акция символизирует "красную карточку" насилию по отношению к женщинам. "Мы все должны мощно поработать, чтобы положить конец этой дикости, футбол готов сыграть свою роль. Феномен насилия по отношению к женщинам становится все более диким и неприемлемым", – сказал президент Серии А Гаэтано Миккиче.



В 13-м туре серии А "Ювентус" обыграл СПАЛ - 2:0, один из голов забил Роналду. "Ювентус" уверенно лидирует в Серии А, опережая "Наполи" на 8 очков, сообщает "Трибуна", передает УНИАН.



Напомним, что Криштиану Роналду обвиняется в изнасиловании своей бывшей любовницы Кэтрин Майорги, заявившей о сексуальных домогательствах со стороны футболиста в 2009 году в отеле Лас-Вегаса. Португальский футболист отрицает правдивость обвинений. Адвокат игрока встречался с полицией Лас-Вегаса, оставшись удовлетворенным результатами встречи.





