Столичная мэрия отложила закупку новой снегоуборочной техники

Обновление столичного парка снегоуборочной техники откладывается. Результаты тендера на приобретение десяти спецмашин аннулировало Агентство по госзакупкам. Там посчитали, что выигравшая тендер российская компания получила необоснованное преимущество. Теперь муниципальные власти должны объявить новый конкурс.

На закупку снегоуборочной техники мэрия выделила 12 с половиной миллионов леев, а затем добавили еще четыре миллиона. Сейчас в гараже управления Exdrupo - 87 снегоуборочных машин. Последний раз парк обновляли четыре года назад.

Не получит пока Кишинев и 50-ти новых автобусов. Очередной тендер - уже третий по счету - не состоялся из-за отсутствия предложений. Следующий назначен на 13 декабря.

На покупку автобусов из муниципального бюджета готовы выделить 36 миллионов леев. В столичном автобусном парке - 111 машин, но на маршруты выводят только 78. Остальные неисправны.

По оценкам столичных властей, городу нужно по меньшей мере 200 автобусов. Закупить их планируют в ближайшие три года.