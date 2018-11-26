Маск заявил, что намерен отправиться на Марс

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сказал, что через несколько лет отправится на Марс, несмотря на то, что такое путешествие может закончиться его смертью.

Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск заявил, что примерно через семь лет, вероятно, купит билет и отправится на Марс. Об этом он сообщил в эфире телеканала HBO, пишет издание Axios, передает Гордон

По его словам, вероятность смерти в этом путешествии составляет около 70%.



Маск не согласен, что Марс в будущем может стать убежищем для богатых людей. По его словам, шанс умереть на Красной планете намного больше, чем на Земле, потому что там очень суровая среда.



По словам бизнесмена, он готов уйти "без колебаний".



"Существуют альпинисты, которые покоряют горы. Люди постоянно гибнут на Эвересте, но продолжают его покорять", – подчеркнул бизнесмен.



Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году, а к 2025-му отправить на эту планету человека.



В августе 2018 года Business Insider сообщил о тайном совещании, на котором Маск и другие представители американской компании обсудили с учеными планы по колонизации Марса.



В ноябре бизнесмен сообщил, что сверхтяжелая ракета BFR для полетов на Марс будет называться Starship ("Звездолет").



