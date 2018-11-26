Порошенко подписал указ о военном положении

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщается на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения на Украине", - говорится в сообщении.

Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады, передает Корреспондент.