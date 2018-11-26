Аномальные смерчи в Таиланде шокировали туристов. ВИДЕО

Туристы увидели четыре смерча на берегу острова Ко Липе в Таиланде. Снятым на видео природным явлением поделился Daily Mail.

На кадрах видно, как одновременно четыре столба смерча уходят в воду из нависших над морем темно-серых облаков. «Я первый раз в жизни вижу что-то подобное. Я и одного смерча никогда не видел, поэтому увидеть сразу четыре было невероятно», — отметил автор видео Ким Пую (Kim Puyu), работающий на острове, пишет lenta.ru.

Представитель метеорологического бюро Таиланда Сурапонг Сарапа (Surapong Sarapa) заявил, что во время сезона дождей на побережье Андаманского моря можно часто увидеть смерч, однако появление четырех смерчей сразу считается аномальным явлением.