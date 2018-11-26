Аукцион намечен на 13 декабря. Стартовая цена лота составит 1,4-1,5 млн рублей. Документ был получен от человека, близкого к семейному кругу Цоя.

По словам Бурмистрова, в письме музыкант пишет о проблемах с финансами, о том, как устал от концертов и хочет скрыться от всех хотя бы на месяц. Документ эпохи датируется концом 1980-х годов, когда группа "Кино" была на волне успеха.

Ранее сообщалось, что недавно на аукционе

, на котором музыкант разбился 15 августа 1990 года. Их случайно

.

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