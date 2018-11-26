Столичная мэрия изменит свой график работы

С сегодняшнего дня мэрия Кишинева будет работать согласно новому графику – с 08.30 до 17.30.

По данным пресс-службы мэрии, об этом заявил сегодня врио мэра столицы Руслан Кодряну в ходе оперативного совещания мунслужб. Решение направлено на разгрузку дорожного потока в часы пик, а также на избежание большого скопления людей в общественном транспорте, передает Молдпрес.

По словам Кодряну, изменения режима рабочего времени предусмотрены в Коллективном трудовом соглашении аппарата мэрии. Документ был согласован с сотрудниками учреждения и одобрен Государственной инспекцией труда.

Также в ходе оперативного совещания врио столицы попросил руководителей подразделений, главных управлений мунсовета Кишинэу и преторов пересмотреть внутренние правила, для изменения графика работы. «Посоветуйтесь с сотрудниками главных управлений, если коллективы вас поддержат, начинайте работу с 8.30», - отметил Кодряну.

Ранее, градоначальник предлагал начинать учебный процесс позже, также для разгрузки дорожного движения в городе, однако ректоры пока не поддержали его предложение.