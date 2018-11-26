На Молдову надвигается снегопад: спасатели рассказали, как действовать в сложных погодных условиях

В Молдове вступил в силу желтый код метеоопасности в связи со сложными погодными условиями.

По данным синоптиков, 26-27 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В понедельник вечером и во вторник ночью ожидаются сильные осадки (количество осадков составит 15-20 л/м2, а высота снежного покрова достигнет 10-15 см). На дорогах гололедица.

Спасатели предупреждают население учитывать метеопредупреждения и без необходимости не отправляться в дорогу, также они призывают оснастить автомобили зимними шинами, иметь в багажнике лопату, песок, воду, продовольствие.

Специалисты рекомендуют перед поездкой зарядить телефон, а в случае необходимости звонить в экстренную службу 112.