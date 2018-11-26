В Парагвае построят самую крупную в мире майнинг-ферму

В Парагвае построят самый крупный в мире комплекс по добыче биткоинов. Соответствующее соглашение подписала компания Commons Foundation и представители правительства страны. В пресс-центре блокчейн-компании подчеркнули, что запуск майнинг-центра станет очередным этапом на пути высокотехнологичного развития экономики Парагвая.

Стороны решили построить комплекс в крупном городе Сьюдад-дель-Эсте, который привлекает многочисленных туристов и активно развивается по всем направлениям. В соглашении, подписанном правительством и компанией Commons Foundation, также отмечается, что власти латиноамериканского государства выделят в концессию примерно 50 квадратных километров замели, расположенной рядом с гидроэлектростанцией "Итайпу". Власти Парагвая готовы предоставить майнерам доступ ко всем системам коммуникаций в этом регионе и обязуются не увеличивать тарифы на электроэнергию в течение ближайших 15 лет,передает Coinlife .

Председатель Commons Foundation Чхве Ен Квинь (Choi Yong-Kwan) подчеркнул, что сейчас только 20% электроэнергии, вырабатываемой станцией "Итайпу", потребляют парагвайские граждане и местные компании. Более 80% электричества с данной ГЭС власти поставляют в соседние страны. Именно этой дешевой и чистой электроэнергией смогут воспользоваться майнеры.

Власти Парагвая полностью поддерживают проект по строительству крупнейшего в мире майнинг-центра. Вице-президент страны Уго Веласкес Морено (Hugo Velázquez Moreno) отметил, что в будущем Конституция Парагвая может быть изменена под влиянием активно развивающейся криптовалютной отрасли. «Правительство Парагвая будет поддерживать проект Commons Foundation и предоставит налоговые льготы инвестору путем пересмотра Конституции», – добавил чиновник.

Однако, несмотря на амбициозный план по строительству крупнейшей майнинг-фермы в мире, данная отрасль все еще находится в очень сложном положении.

Падение стоимости цифровых активов резко ослабило спрос на оборудование для добычи криптовалют. Практически везде фиксируется динамика падения продаж майнинг-устройств.