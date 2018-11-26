Ученые: Мертвое море стало соленым из-за метеорита

В далеком прошлом Мертвое море не было настолько соленым и окружала его далеко не столь безжизненная пустыня, как сегодня, сообщает NakedScience.

Раскопки останков пяти низменных городов на иорданском побережье Мертвого моря показали, что они оставались заселены в течение всего бронзового века, на протяжении как минимум 2500 лет. Все резко изменилось около 3700 лет назад: огненный смерч с небес — раскаленный метеорит — взорвался в воздухе, быстро уничтожив жизнь на всей некогда плодородной равнине, пишет Моя Планета.

Об этом сообщил археолог Филип Сильвия из Университета Тринити Юго-Запад, который уже 13 лет продолжает раскопки в Таль Эль-Хаммаме. Радиоуглеродное датирование показало, что город, некогда заселенный и развивавшийся, перестал строиться внезапно и сразу — кое-где сохранились лишь фундаменты, работу над которыми люди забросили «на полпути». Сильвия и его коллеги связывают это с катастрофой, произошедшей из-за падения небесного тела: на это указывают находки минералов, переживших экстремально высокие температуры и давление. Возможно, удар привел и к перегреву воды Мертвого моря, которое могло залить прибрежные участки соленым кипятком.