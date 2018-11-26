Трагедия в селе Мерешены: прокуратура открыла уголовное дело по статье двойное убийство

Прокуратура Хынчешт открыла уголовное дело по статье двойное убийство в результате происшествия в селе Мерешены. Там в пожаре в доме погибли двое подростков - 15-ти и 16 лет, еще один 18-летний парень пострадал. У погибших на теле обнаружены следы насильственной смерти. У полиции уже есть один подозреваемый.

Погибшие были родственниками. 16-летний парень учился в профессиональной школе в Хынчештах, передает canal3.

"Никто не знает, что там у них было в доме. Они, вроде, хорошо жили".

"Это ужасно для всех нас, для родителей и остальных родственников. Я часто видел сына, я работаю в училище, а он там учился. И мы всегда там виделись".

А 15-летняя девочка училась в местной гимназии. Ее мать до сих пор не может поверить, что дочери нет в живых.

"Утром позвонила моя мать и сказала, что Вика погибла, и что она в морге. Я не могла в это поверить такого не могло случиться, я так в нее верила".

Соседи говорят, что в доме был еще кто-то, поскольку у всех трех молодых людей есть ушибы в области головы.

"Их вытащили на улицу. Девочка была во дворе, и парень там же. Все были тихо. Я заметил, что у парня был ушиб с правой стороны головы".

Родственники погибших подростков уверены, что дом подожгли намерено, чтобы замести следы.

"Мы не знаем, что произошло. Это ужасно. Им бы еще жить и жить".

Пострадавшего парня в тяжелом состоянии доставили в больницу Хынчешт. Его прооперировали, но медики сдержаны в прогнозах.