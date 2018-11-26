Почти 200 жителей столицы получили травмы из-за гололеда

Почти 200 человек попали в больницу с различными травмами, подскользнувшись на тротуаре. По словам и.о. мэра Руслана Кодряну виной тому неочищенные от снега и льда участки дорог у зданий и офисов. Он напомнил, что это обязанность экономических агентов, которую они не выполняют.

По словам Кодряну, Управление жилищно-коммунального хозяйства создаст специальную карту с обозначением участков, которые предстоит очищать предпринимателям. В случае невыполнения обязательств их будут штрафовать в соответствии с законом, передает canal3.

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