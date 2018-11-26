За последние сутки в ДТП погибли два человека

За последние сутки в Молдове произошло семь ДТП в которых погибли двое и девять пострадали.

В течение 24 часов из-за плохой видимости на дорогах страны произошло семь дорожно-транспортных, в результате которых погибли двое человек, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

"Национальная инспекция патрулирования рекомендует водителям проявлять повышенную осторожность при вождении и не превышать скорость", - сказала сотрудник пресс-службы НИП Алина Бунгез.