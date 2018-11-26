Жительницу Украины подозревают в краже 37 тысяч леев у молдавских пенсионеров

32-летняя жительница Украины может оказаться за решеткой в нашей стране. Ее подозревают в краже 37 тысяч леев у стариков. Случаи происходили в Глодянском и Страшенском районах в августе этого года.

Прокуроры завершили уголовное преследование и передали дело в суд.

Правоохранители утверждают, что, женщина входила в доверие пожилых людей и представлялась знакомой их детей, работавших за границей.

Говорила, что привезла им деньги и просила разменять купюры на более мелкие. А затем обкрадывала людей, узнав, где у них тайники.

В ходе допроса мошенница частично признала вину. Ей грозит до семи лет тюремного заключения.

В данный момент она находится под стражей.