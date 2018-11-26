В Китае нашли "самую красивую преступницу страны"

В китайской провинции Сычуань в городе Мяньян объявили в розыск мошенницу, разместив ее фото на сайте полиции. Но в соцсетях начали восхищаться ее красотой, назвав девушку "самой красивой преступницей страны". Об этом сообщает Yahoo News.

Цинчэнь обвиняют в участии в преступной группировке, которая выманивала у людей деньги. Несколько членов банды уже сдались полиции, но девушке удалось скрыться, пишет Корреспондент.

Точный возраст "самой красивой преступницы страны" не известен, но бывший коллега китаянки говорит, что ей около 19 лет.

Несмотря на преступную деятельность девушки, в сети начали восхищаться ее красотой. Пользователи предположил, что девушке было бы проще зарабатывать в модельном бизнесе, или будучи блогером.