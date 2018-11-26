Землетрясение подвинуло острова в Новой Зеландии

Учёные из Королевского научно-исследовательского института Новой Зеландии выяснили, что после землетрясения в 2016 году два острова, входящие в состав государства, сдвинулись друг к другу.

Сейсмологи и геологи отмечают, что сильное землетрясение изменило ландшафт. Как отмечает Phys.org, город Кейп Кэмпбелл, который находится на северо-восточной части Южного острова, стал на 35 см ближе к Веллингтону, расположенному на юге Северного острова, пишет life.

Кроме того, учёные зафиксировали и другое геологическое изменение: город Нельсон на севере Южного острова погрузился под воду на 35 мм. Теперь исследователи пытаются понять, возможны ли в будущем разрушительные землетрясения и угрожают ли они жителям Новой Зеландии.