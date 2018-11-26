За продажу спиртных напитков после десяти часов вечера грозит штраф до 2400 леев

Закон торговцам не указ. Некоторые продавцы, стараясь заработать, продают алкоголь после десяти часов вечера. Желающие спокойно могут приобрести не только вермуты, но и спиртное покрепче, например водку или коньяк.

Нашлись однако продавцы, соблюдающие закон, и отказавшиеся продавать крепкие спиртные напитки.



"После 22 часов не имеем права продавать водку, коньяк, и другие напитки, содержащие этиловый спирт. Мы соблюдаем правила, не продаем ничего, кроме вина и пива".



Нарушителям закона грозят штрафы: физлицам - до 2400 леев, юридическим - до семи тысяч.

Кроме того, предприниматели рискуют остаться без авторизации.