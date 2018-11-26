Опрос: рейтинг доверия граждан к Владу Плахотнюку непрерывно растет

Президент страны Игорь Додон и лидер "Платформы DA" Андрей Нэстасе теряют доверие жителей Молдовы. По данным опроса Ассоциации социологов и демографов, показатели обоих с июля сократились.

Игорь Додон - первый в рейтинге, но сейчас ему верят 44% респондентов - на 6% меньше. На втором месте - премьер Павел Филип, которому доверяют 14% участников опроса. Дальше - лидер Партии действия и солидарности Майя Санду с 11%. Андрей Нэстасе с июля потерял 2,5%.

А вот показатель лидера демократов растут. Владу Плахотнюку доверяют около 5% опрошенных. Попала в рейтинг председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная. У лидера коммунистов Владимира Воронина - меньше 3%.