Современный медицинский центр открыли в селе Негурены Теленештского района. Два семейных врача смогут обслуживать пациентов в комфортных условиях. На ремонт здания из Национальной компании медицинского страхования выделили почти три миллиона леев. Помогли деньгами и местные власти.
Три тысячи жителей села теперь не будут на улице ждать своей очереди к семейному врачу. Им смогут оказать целый спектр необходимых услуг.
"Здесь можно оказать первую медицинскую помощь, консультацию предоставит семейный врач. По назначению специалистов проводят необходимые процедуры, делают электрокардиограммы и все профилактические обследования", - сказал глава Центра здоровья, Казанешты Анатолий Кристя.
Людмила Шаптефраць работает семейным врачом в Негуренах более 20 лет. Она говорит, что раньше условий для приема пациентов практически не было.
"У нас не было проточной воды,был только старый умывальник, не было нормальной канализационной системы. Воду носила медсестра из колодца", - сказала семейный врач Людмила Шаптефраць.
На работу пригласили еще одного семейного врача. Он условиями очень доволен.
"Центр семейных врачей изменился радикально. Конечно, так будет легче работать. И больные будут довольны обслуживанием", - сказал семейный врач Валентин Маринеску.
"Это хорошие инвестиции, у граждан теперь будет доступ к качественным услугам. Профессионализма врачей мало, нужна и хорошая инфраструктура", - отметил депутат ДПМ Ангел Агаке.
Власти Негурен говорят, что в 2019 в рамках программы "Хорошие дороги 2" хотят подать заявку на ремонт еще одного, километрового участка дороги.
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ОВЕН
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День будет отмечен высокой активностью. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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ЛЕВ
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РЫБЫ
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|Banca Nationala a Moldovei
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