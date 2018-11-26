В Гагаузии разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

Правоохранительные органы разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девушку из села Конгазчик.

Как пишет сайт управления полиции Гагаузии, инспекторатом полиции Комрат устанавливается местонахождение несовершеннолетней жительницы Конгазчика Юларжи Алины Васильевны 27.02.2001 года рождения, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.



В ночь на 26 ноября девушка вышла из дома и до сих пор назад не вернулась.



Приметы: рост 170 см., худощавого телосложения, голубые глаза, волосы прямые длинные, окрашены в рыжий цвет. Характер скованный, по натуре малообщительная.



Была одета темно-синюю болоньевую куртку, темно-синие джинсы, обута в черные полусапожки.



Всем, кто что-либо знает о местонахождении девушки, следует сообщить в ближайший инспекторат полиции или по телефонам: 112, 0298-2-57-95, 0298-2-29-80