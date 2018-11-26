Верховная Рада одобрила указ Порошенко: в Украине ввели военное положение

Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения. "За" проголосовали 276 народных депутатов.

В Раде на внеочередное заседание собрались в 16 часов. В парламенте зарегестрировались 338 нардепа. Для введения военного положения необходимо не менее 226 голосов. Спикер парламента Андрей Парубий объявил перерыв в десять минут, однако он продлился почти три часа, сообщает Корреспондент.

В 21 час выступил президент Петр Порошенко, на котором рассказал о новом указе, который был внесен на замену предыдущему.

Он подчеркнул, что срок действия сокращен до 30 дней. Военное положение будет введено только в некоторых областях: Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренние водах Черного и Азовского морей.

За что голосовали

В ночь на 26 ноября СНБО приняла решение о необходимости введения военного положения на всей территории Украины на 60 суток. Его можно прекратить досрочно или, наоборот, продлить. Украина рассматривает события в Азовском море как "акт военной агрессии", сказал секретарь ведомства Александр Турчинов.

Президент Петр Порошенко пояснил, что военное положение не означает объявление войны, поскольку "Украина ни с кем не собирается воевать". Военное положение необходимо для усиления обороны страны, подчеркнул президент.

Он изменил срок с 60 на 30 дней, чтобы, как он отметил, не мешать предвыборной кампании.

26 ноября Порошенко подписал указ о введении военного положения. Прежде чем вступить в силу за него должен проголосовать парламент. Комитет Верховной Рады одобрил указ и рекомендовал парламенту его принять. Он состоит из 12 пунктов, последний - тайный.

"Я выполнил свой конституционный долг и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины", - заявил президент перед заседанием Рады.

Военное положение вводится c 9 утра 28 ноября, заявил Порошенко. В рамках указа президент поручил Генштабу ВСУ организовать мероприятия частичной мобилизации и учебные сборы с резервистами оперативного резерва. Однако это не означает немедленную мобилизацию. Порошенко также подчеркнул, что не будет ограничения прав и свобод.

Позже Турчинов, выступая в Раде отметил, что, в случае обострения военной ситуации и обострения агрессии, права и свободы граждан могут быть ограничены в соответствии с Конституцией.

Президент указом также поручил увеличить обеспечение армии, подготовить объекты укрытия, органам местной власти поручили создать советы обороны.

Глава МИД Украины Павел Климкин за трибуной в Раде уточнил, что, в случае введения военного положения, предупредит генсекретаря ООН о праве на самооборону и применении оружия.

Днем 26 ноября Украинская армия была приведена в полную боевую готовность. Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда выходят в море.

Что означает военное положение в Украине

Военное положение - это особый правовой режим, который предусматривает предоставление специальных полномочий государственным органам власти.

Некоторые меры, которые могут вводиться во время военного положения: