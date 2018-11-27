На улицах вокруг Центрального рынка обустроят платные парковки

Вокруг Центрального рынка обустроят платные парковки. Как считают в мэрии, это позволит решить сразу три проблемы - отсутствия парковочных мест, бесконечных пробок на этих улицах и стихийной торговли на тротуарах. Многие водители идею приветствуют.

"У меня маленький ребенок в машине, а остановится негде. Пришлось ждать, пока освободится место. Здесь всегда хаос - дороги узкие, негде припарковаться и образуются заторы"

"Было бы хорошо, хоть и не каждый сможет себе это позволить. Но те, кто не хочет платить, пусть едут в другое место. Я готов заплатить леев десять, чтобы не беспокоится за машину".

"Я не согласен. Они только ищут возможности забирать у людей деньги".



На самом рынке местные власти намерены обновить прилавки, отремонтировать систему канализации и крыши павильонов. На них установят солнечные батареи.

"Бывает, что крыша протекает. Недавно отремонтировали, но, видимо, опять прохудилась".

"Об этом давно говорят, но изменений не видно. Там по-прежнему протекает. Тут многое нужно менять".

Проект ремонта и обустройства платных парковок муниципальному совету передадут через две недели.

"Точную стоимость мы пока не знаем. Сейчас только идет подготовка", - сказал и.о. директора Центрального рынка Октавиан Бивол.

На столичном центральном рынке - 711 киосков и 4280 торговых мест.