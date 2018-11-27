Опрос: граждане считают, что депутатов в парламенте должно быть меньше

Депутатов в парламенте должно быть меньше. Так считает большинство респондентов, участвовавших в опросе "Vox Populi", который провела Ассоциация социологов и демографов Молдовы.

На вопрос, нужно ли сократить число депутатов, 72 с половиной процента опрошенных ответили утвердительно. Не согласны с этим чуть более 13% участников опроса, еще 14% воздержались от ответа.

Ранее Демократическая партия предложила уменьшить количество депутатов со 101 до 61. ДПМ хочет узнать мнение граждан об этой инициативе в рамках референдума. Если предложение поддержат, демократы проведут консультации с экспертами Венецианской комиссии.

Опрос проводился с первого по 20 ноября, в нем приняли участие 1189 человек. Погрешность составляет плюс/минус три процента.