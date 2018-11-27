В Дубоссарском районе новорожденная малышка осталась сиротой, посто того как ее мать умерла во сне

Малышка в возрасте трёх недель осталась сиротой после того, как ее мать умерла во сне. Трагедия произошла в селе Устья Дубоссарского района минувшей ночью. По словам правоохранителей, врачей вызвал муж жертвы, увидев, что супруга задыхается. Женщина умерла до приезда скорой.

"Вчера в 23:45 медсестра из Криулян сообщила в полицию о том, что в селе Устье Дубоссарского района констатировали смерть 22-летней девушки. По словам врачей, на теле жертвы не нашли следов насильственной смерти. Вероятнее всего, она захлебнулась собственной рвотой", сказал офицер пресс-службы ГИП, Марианна Бециву.

Тело направили на экспертизу, в результате которой установят точную причину смерти, сообщает canal3.

Также Национальный центр скорой медицинской помощи проведёт внутреннее расследование. Решение было принято из-за слухов о том, что скорая долго ехала.