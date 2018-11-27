В Китае семь человек погибли при наезде автомобиля на автобусную остановку

Автомобиль въехал в автобусную остановку в городском округе Лэшань китайской провинции Сычуань, это спровоцировало столкновение нескольких автомобилей и привело к гибели семи человек, еще четверо пострадали, говорится в заявлении района Шавань, где произошел инцидент.

Авария произошла утром во вторник, когда автомобиль въехал в остановку общественного транспорта по пока не установленной причине. Все пострадавшие доставлены в больницы, на месте аварии продолжают работать спасатели и сотрудники правоохранительных органов, передает РИА Новости.

Водитель въехавшего в остановку автомобиля не пострадал и был задержан правоохранительными органами, в настоящий момент его допрашивают. Расследование продолжается.