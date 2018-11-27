Конфликт в Керченском заливе: появилось видео допроса ФСБ трех пленных украинских моряков

Военное положение в Украине введут с завтрашнего дня. Оно продлится месяц и будет действовать в областях, граничащих с Россией и приднестровским регионом. Решение приняли накануне вечером в Верховной Раде после продолжительных дебатов. Военное положение решили ввести в ответ на "акт неприкрытой агрессии" со стороны России. Так в Киеве расценили обстрел и захват двух военных катеров и буксира в Азовском море.

Военное положение предполагает ограничение прав и свобод. Возможно введение комендантского часа, особого режима въезда и выезда из страны, отчуждение частной собственности на военные нужды, запрет на проведение митингов, передает publika.md.

Петр Порошенко уточнил, что военное положение ввели на месяц, чтобы не откладывать президентские выборы, которые должны состоятся в Украине 31 марта.

Тем временем ФСБ опубликовало видео показаний задержанных украинских моряков.

В свою очередь командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко утверждает, что захваченные в Керченском проливе военнослужащие дают ложные показания, так как их заставляют это сделать.

В Москве заявили, что украинские суда незаконно вошли в российскую акваторию и не реагировали на требование остановиться.

Накалятся обстановка стала утром 25 ноября. Украинским судам, направлявшимся из Одессы в Мариуполь, запретили вход в Керченский пролив. Сначала Москва заявила, что акваторию закрыли из-за севшего на мель танкера. Затем - что это сделали из соображений безопасности. Обстрел начался, когда украинские суда решили вернуться в Одессу.