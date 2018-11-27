Итальянская полиция поймала босса каморры, скрывавшегося 15 лет

Карабинеры итальянского Неаполя утром во вторник арестовали одного из главарей местной преступной организации каморра Антонио Орландо, который находился в бегах с 2003 года.

Шестидесятилетний Орландо входил в число наиболее разыскиваемых преступников страны. В его отношении ранее были выписаны два ордера на арест по одному из наиболее тяжелых обвинений в итальянском уголовном праве — организации мафиозной структуры, пишет РИА Новости.

Как сообщили карабинеры, считается, что арестованный возглавлял клан каморры, состоящий из трех отдельных групп. Они действовали в северных пригородах Неаполя, в одном из которых Орландо и был арестован.

В квартире, где он скрывался, Орландо находился несколько дней и не собирался оставаться надолго. Благодаря подобной тактике и своему таланту заметать следы мафиози удалось скрываться от правосудия столь долгий срок.

Орландо управлял поставками крупных партий наркотиков на юг Италии. Высококачественный гашиш тоннами привозился из Марокко и на наркорынке был известен под маркой "айфон".