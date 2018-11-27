Движение по мосту через Днестр у сел Унгурь и Бронница откроют в тестовом режиме

Начиная с завтрашнего дня, 28 ноября, мост через реку Днестр вблизи населенных пунктов Унгурь и Бронница на молдавско-украинской границе будет открыт, в тестовом режиме, для международного движения. Так, будет разрешено движение пассажирских и грузовых транспортных средств разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.

Открытие движения транспортных средств через таможенный пост ​​"Унгурь" позволит разгрузить повышенный поток транспорта, проходящий через КПП "Отачь", находящийся примерно в восьми километрах. В настоящее время движение через КПП "Отачь" затруднено в том числе из-за ремонтных работ, проводящихся на территории украинского таможенного поста "Могилев-Подольский". Работы начались 2 ноября этого года и займут два месяца, передает Молдпрес.

Об открытии в тестовом режиме движения автотранспортных средств по данному мосту премьер-министр Павел Филип и его украинский коллега Владимир Гройсман договорились на встрече, состоявшейся 24 ноября с. г. в Киеве.