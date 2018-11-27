В немецком городе детям запретили писать Сенте

Дети немецкого городка Рот сейчас, возможно, обливаются слезами и с обидой смотрят на родителей. Ведь местные власти запретили им их ежегодную традицию — писать письма Санта-Клаусу и вешать их на городские ёлки. Но вообще-то, чиновники абсолютно правы.

Дело в том, что много лет подобная традиция нарушала законодательство и могла привести к серьёзным последствиям. Ведь дети не только писали Санте о своих мечтах и желаниях, но и указывали в письме свое имя, возраст и адрес. А письмо, на минуточку, вешали на главной площади, и всё это без ведома родителей.

По закону власти должны получить от родителей письменное разрешение на разглашение этой информации. Это позволяет убедиться в том, что мамы и папы в курсе, что данные могут получить третьи лица, передает Вести.ru.

Но детей не собираются оставлять обиженными. Сейчас общественники работают над документом, который должны будут заполнять родители. После принятия этого документа дети смогут продолжить следовать своей ежегодной традиции, но уже законно.