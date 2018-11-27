Команда исследователей из Университетского колледжа Дублина выяснила, как потребление кофеина во время беременности может отразиться на состоянии плода.
Поясним, что безопасной суточной дозировкой для будущих мам считается 200 миллиграммов кофеина, содержащегося в кофе и в чае. При этом каждый напиток и даже его разновидности содержат разное количество кофеина. Поэтому дать рекомендации в количестве чашек невозможно. Но оказалось, что, даже если беременная тщательно изучает данные о составе продукта и соблюдает "дозировку", она может подвергать плод определённым рискам, передает Вести.ru.
Согласно результатам нового исследования, даже у тех женщин, которые потребляли менее 200 миллиграммов кофеина в день, наблюдались некоторые негативные эффекты. В частности, вес их детей при рождении был ниже по сравнению с весом малышей, чьи мамы вообще отказались от кофеина.
Кроме того, у беременных, употребляющих чай и кофе, повышается риск преждевременных родов, сообщают специалисты.
В новом исследовании приняла участие 941 пара матерей и их недавно родившихся малышей. Авторы работы провели опросы и установили, что во время беременности для 48% женщин источником кофеина служил чай, а для 38% – кофе.
Затем специалисты соотнесли данные о количестве потребляемых напитков с показателями веса и размера младенцев при рождении.
Результаты показали, что каждые 100 миллиграммов кофеина, потребляемые ежедневно в течение первого триместра беременности, "снижают" вес малыша при рождении на 72 грамма.
Более того, кофеин влияет не только на вес младенца, но и на длину его тела, а также размер головы (эти показатели также снижались при употреблении будущей матерью кофеина).
Было показано, что употребление кофеина также повышает риск преждевременных родов (напомним, что преждевременными считаются роды, наступившие на сроке 37 недель беременности и раньше).
Примечательно, что такие эффекты наблюдались даже среди тех участниц, которые употребляли "безопасное" количество кофеина, причём неважно, в каком напитке содержалось соединение – в чае или в кофе.
Ведущий автор работы Лин-Вэй Чень (Ling-Wei Chen) пояснил в интервью Reuters, что кофеин, по всей видимости, ограничивает приток крови к плаценте, что негативно отражается на росте плода.
"Кофеин также может легко проникать сквозь плаценту, и поскольку клиренс (скорость выведения из организма – прим. ред.) кофеина замедляется с течением беременности, он может накапливаться в тканях плода", — добавил учёный.
По его словам, такой эффект может наблюдаться из-за того, что многие беременности являются незапланированными. В таких случаях на самых ранних сроках женщина не ограничивает употребление кофеина, потому что не знает о своём положении.
"Мы рекомендуем беременным женщинам и тем, кто пытается забеременеть, ограничивать потребление чая и кофе с кофеином", — отметил Лин-Вэй Чень.
При этом учёные признаются: вызывает беспокойство тот факт, что многие люди не знают, какое количество кофеина содержится в чашке чая или кофе. В связи с этим они поясняют, что чашка чая может содержать от 23 до 110 миллиграммов кофеина. Его количество зависит от вида напитка, его крепости (длительности заваривания) и температуры воды.
Одна чашка кофе может содержать до 200 миллиграммов кофеина. Точное количество соединения, опять же, зависит от вида напитка, сорта кофе, степени обжарки зёрен и так далее. Более точные сведения можно получить, если изучить соответствующую информацию на этикетке продукта или обратиться к специальной литературе (например, для профессиональных бариста).
Примечательно, что мнения о "безопасном" количестве кофеина во время беременности расходятся у разных специалистов. Так, Американская коллегия акушеров и гинекологов настаивает на том, что женщинам в положении следует употреблять не более 200 миллиграммов кофеина в день. Между тем ВОЗ формулирует свои рекомендации как "менее 300 миллиграммов кофеина" в день.
"С биологический точки зрения маловероятно, что 300 миллиграммов [кофеина] опасны, а 299 – безопасны. Я бы сформулировал свою рекомендацию для женщин так: чем меньше, тем лучше. Если же вы сможете отказаться от кофеина полностью, это будет ещё лучше", — прокомментировал эти данные доктор Дэ-Кунь Ли (De-Kun Li) из исследовательской организации Kaiser Permanente.
Он не принимал участия в этой работе, однако ранее его команда рассмотрела взаимосвязь между потреблением кофеина и вероятностью выкидыша. Результаты показали, что среди тех женщин, которые употребляли 200 миллиграммов соединения в день и больше, риск выкидыша составлял 25%. А вот у пациенток, которые избегали кофеина и отказались не только от чая и кофе, но и других напитков и продуктов, его содержащих (например, шоколада и какао), риск выкидыша был заметно ниже – около 12%.
Статья по итогам новой работы ирландских учёных опубликована в издании The American Journal of Clinical Nutrition.
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