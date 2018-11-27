В Сети нашли двойника Меган Маркл

В Сети показали снимок двойника герцогини Сассекской Меган Маркл. Фото появилось на странице российского фотографа Владислава Бурнашева в Instagram.

Автор снимков пишет, что снимал опрос на улицах Екатеринбурга. Уже во время просмотра материалов заметили, что одна из женщин очень похожа на Меган Маркл, передает Корреспондент .

Фотограф опубликовал снимки российской девушки и спросил у подписчиков, действительно ли есть сходство с герцогиней.

В Сети отметили, что девушки практически неотличимы. Некоторые юзеры отметили, что сами не догадались бы, что это не Маган Маркл.