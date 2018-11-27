На нескольких столичных улицах запланированы отключения воды

Потребители по пр. Траян, 23/1 и ул. Гренобля, 199-259, в том числе в домах с дробью в столице останутся в среду, 28 ноября, без воды. Воды не будет с 09.00 до 19.00 в связи с выполнением работ, запланированных на Насосной станции "Ботаника".

В среду, с 09.00 до 17.00, запланированы работы и на ул. А. Хыждеу, 122. В результате, подача воды будет прекращена на улицах A. Хыждеу, 110-124, 77-95, в том числе с дробью, А. Влахуцэ, 19, в том числе с дробью, передает IPN.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения. После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам.



Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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