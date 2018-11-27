Посадочная платформа InSight успешно развернула свои солнечные батареи, подзарядила аккумуляторы и установила связь с Землей через спутник "Марс-Одиссей", передав новые фотографии поверхности Марса, сообщили в НАСА.
"Сейчас мы можем спокойно приступить к реализации самого длинного и "неторопливого" этапа в жизни InSight — подготовке к развертыванию инструментов и ведению научных наблюдений", — заявил Том Хоффман (Tom Hoffman), руководитель проекта InSight в Лаборатории реактивного движения НАСА, сообщает РИА Новости.
Минувшей ночью спускаемый модуль InSight совершил успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Он стал официальным "наследником" другого зонда-геолога НАСА, лендера "Финикс", севшего на планету в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.
На борту InSight будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах и лучше понять внутреннюю структуру планеты.
Изначально в НАСА планировали, что InSight отправится к Марсу в марте 2016 года. Однако из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS, изготовленного французскими инженерами и учеными по заказу CNES, запуск сдвинули на первую половину 2018-го.
Команде InSight удалось решить все проблемы и успешно отправить зонд к Марсу в мае этого года вместе с парой микроспутников MarCO-1. Сегодня они сыграли роль уникальной системы связи, передававшей информацию с посадочного модуля в режиме реального времени, что произошло впервые в истории освоения Марса и дальнего космоса.
Как отметили ученые, зонды поддерживали сообщение даже тогда, когда связь с Землей должна была прерваться, и успели передать несколько фотографий Марса, полученных камерами InSight во время посадки.
Процедура посадки началась в 22:47 по Москве, и всего через шесть минут зонд оказался на поверхности планеты. Все системы аппарата, как показывают данные телеметрии с "Марс-Одиссей", работают в номинальном режиме.
Как отметили ученые, хорошая погода и низкий уровень загрязнения воздуха способствовали успешному приземлению. Не помешали миссии и остатки пылевой бури, начавшейся на Марсе еще в середине лета.
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