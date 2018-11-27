Пожилые люди, чья ежемесечная пенсия ниже 2000 леев, получат в декабре помощь в размере 600 леев

Пожилые люди, ежемесячная пенсия которых ниже 2000 леев, получат в декабре помощь в размере 600 леев. Такое заявление сделал сегодня председатель ДПМ Влад Плахотнюк в ходе еженедельного брифинга, организованного после заседания партии.

"Эту помощь рассчитана на более 500 тысяч пенсионеров, деньги они получат во второй половине декабря. Кроме того, Демократическая партия планирует оказывать такую финансовую помощь пенсионерам ежегодно в преддверии праздников", - заявил Плахотнюк.



Напомним, что с 1 января пожилые люди, пенсия которых не превышает 1589 леев, то есть прожиточный минимум для этой категории граждан, станут получать надбавку к пенсии в размере 10%, которая станет дополнением к ежегодной индексации пенсии, пишет allmoldova.

В результате изменений, пенсии по возрасту вырастут в среднем на 115 леев, пенсии по инвалидности увеличатся в среднем на 101 леев, а в случае пенсий военных и членов их семей - среднее увеличение составит 123 лея.