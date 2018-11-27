Врачи, которые провели пациентке эвтаназию из-за ссоры с любимым, пойдут под суд

Тине Нис было 38 лет, когда бельгийские врачи поставили ей диагноз "аутизм" и провели эвтаназию. Но близкие женщины настаивают, что она была совершенно здорова и просто страдала из-за неудавшихся отношений, сообщает Daily Mail

Три врача из Восточной Фландрии должны предстать перед судом после того, как их обвинили в убийстве родственники пациентки, которая была подвергнута эвтаназии в 2010 году. Медики диагностировали у Тины Нис аутизм и сочли это достаточным аргументом в пользу ухода из жизни. Но сёстры погибшей женщины Лотте и Софи настаивают, что та лишь имитировала симптомы заболевания,передает Life.

Сёстры Тины утверждают, что в прошлом она проходила лечение от психического заболевания, но на момент эвтаназии была абсолютно здорова. По их словам, женщина тяжело переживала разрыв с любимым человеком, что и натолкнуло её на мысль об эвтаназии. Близкие Тины убеждены, что в действительности женщина нуждалась в помощи квалифицированного психолога и у врачей не было никаких причин помогать ей уйти из жизни.

"На самом деле у Тины никаких неизлечимых болезней, даже психических. Но за два месяца до смерти у неё вдруг появился новый диагноз — аутизм",-рассказали сёстры Тины Нис.