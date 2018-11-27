Друг Джонни Деппа фронтмен группы Pogues Шейн Макгоуэн позвал актёра в качестве приглашённого гитариста на церемонию бракосочетания с журналисткой Викторией Мэри Кларк, с которой он встречался около 32 лет.
Депп стал одним из немногочисленных гостей тайного бракосочетания, проведённого в Копенгагене в кругу близких друзей 26 ноября, пишет life.
Отмечается, что актёр и музыкант дружат более 20 лет — в 1994-м Джонни принял участие в записи альбома The Snake, а в прошлом году выступил на концерте, посвящённом 60-летнему юбилею друга.
Невеста призналась, что влюблённые были помолвлены 11 лет, прежде чем назначили дату торжества, пишет Daily mail.
Она также рассказала, что пара изначально хотела пожениться тайно, но родные и друзья настояли на том, чтобы разделить с влюблёнными особенный день в их жизни.
Shane MacGowan, 60, MARRIES Victoria Mary Clarke, 52, in Copenhagen #johnnydepp https://t.co/d8OGPAWPEA pic.twitter.com/xy4tYAFGEi— さのばびっち(グリンデルバル党員)Ｑ猫 (@Qsoneko_) November 26, 2018
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Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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