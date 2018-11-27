Джонни Депп по просьбе друга выступил в роли свадебного музыканта

Друг Джонни Деппа фронтмен группы Pogues Шейн Макгоуэн позвал актёра в качестве приглашённого гитариста на церемонию бракосочетания с журналисткой Викторией Мэри Кларк, с которой он встречался около 32 лет.

Депп стал одним из немногочисленных гостей тайного бракосочетания, проведённого в Копенгагене в кругу близких друзей 26 ноября, пишет life.

Отмечается, что актёр и музыкант дружат более 20 лет — в 1994-м Джонни принял участие в записи альбома The Snake, а в прошлом году выступил на концерте, посвящённом 60-летнему юбилею друга.

Невеста призналась, что влюблённые были помолвлены 11 лет, прежде чем назначили дату торжества, пишет Daily mail.

Она также рассказала, что пара изначально хотела пожениться тайно, но родные и друзья настояли на том, чтобы разделить с влюблёнными особенный день в их жизни.