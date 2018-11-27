Компенсации за отопление вырастут на 12%

Компенсации за отопление, выделяемые государством, вырастут на 12% и будут выданы семьям с доходами ниже 2000 леев в месяц. Подобную помощь до сих пор получали лишь семьи, чьи доходы не превышали 1600 леев. Такое заявление сделал лидер ДПМ Влад Плахотнюк в ходе еженедельного брифинга.

"Итак, все семьи с доходами менее 2000 леев, будут получать компенсации в размере по 350 леев в течение 5 месяцев - за ноябрь, декабрь, январь, февраль и март", - заявил Плахотнюк.

Лидер демократов подчеркнул, что эта помощь, компенсации, увеличение зарплат и пенсий стали возможными, благодаря правительству, которое обеспечило необходимые поступления в бюджет, сообщает allmoldova.

"А эти поступления являются результатом порядка и реформ, которые мы проводим, обеспечивая стабильный экономический рост нашей страны, даже если во всем нашем регионе существует нестабильный политический и экономический фон", - подчеркнул лидер ДПМ.