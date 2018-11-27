Стала известна причина переезда Меган Маркл и принца Гарри из Кенсингтонского дворца

Гергоц Сассекский решил, что имеет право на более закрытый образ жизни, чем его брат, принц Уильям.

Вокруг переезда принца Гарри и Меган Маркл из Кенсингтонского дворца, где они проживают с другими членами королевской семьи, в отдельную загородную резиденцию в Виндзоре, продолжают ходить слухи, передает ТСН.



По официальной версии они переезжают в связи с ожидающимся пополнением в семье, вследствие чего им потребуется больше места. По неофициальной - из-за разногласий принца Гарри с его братом, принцем Уильямом, пишет УНИАН.

На днях же прессе стала известна еще одна возможная причина, которая могла стать главным основанием для переезда. Речь идет о нежелании принца Гарри выставлять свою личную жизнь напоказ, как это делает его старший брат и его супруга Кейт Миддлтон.

Так, говорят, что герцог Сассекский не хочет, чтобы его будущий ребенок находился под постоянным присмотром репортеров и чувствовал себя золотой рыбкой в аквариуме. Дело в том, что, несмотря на наличие закрытого сада на заднем дворе дома, принц Джордж и принцесса Шарлотта все равно регулярно попадают в объективы папарацци - по этой самой причине Гарри решил, что не желает подобной участи своему будущему малышу.

К тому же гергоц Сассекский имеет право на более закрытый образ жизни, благодаря тому, что он не первый в очереди на престол, в отличие от своего брата Уильяма, который стоит вторым в очереди на трон.

Напомним, что в новом доме в Фрогмор-хаус вместе с принцем Гарри и Меган Маркл также будет жить и мама герцогини, 62-летняя Дория Рагланд, которая будет помогать ей с новорожденным малышом. Там ей выделят отдельный флигель, чтобы она чувствовала себя максимально комфортно.





