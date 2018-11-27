Авиапассажиры рассказали, как утихомирить непослушных детей на борту

Авиапассажиры поделились методами, которые они используют, чтобы утихомирить непослушных детей во время полета. В ход идут объяснения, просьбы и даже угрозы, сообщает The Sun.

Почти все люди хоть раз сталкивались с капризами детей в самолете: кто-то из них от скуки пинает спинку кресла соседа, кто-то устраивает истерику. Авиапассажиры рассказали, что они делают, чтобы договориться с беспокоящими их чужими детьми, передает РИА Новости.

"Эй, малыш, это твое первое путешествие на самолете? Да, я тоже нервничаю в полете. Но мне кое-что помогает, — вспоминает свои слова, адресованные маленькому авиапассажиру, Дариуш Шарсиг. — Я просто закрываю глаза и пытаюсь расслабиться, что очень сложно сделать, когда ты пинаешь мое кресло". Пассажир подчеркивает, что в такой ситуации он ведет себя очень вежливо, ребенок перестает хулиганить, а родители смущаются.

Пассажир Кив Партридж рассказал, что после очередного толчка сзади попросил у стюардессы чашку с небольшим количеством воды. И когда ребенок снова начал пинать его кресло, он подбросил чашку вверх и слегка назад со словами "Ох, я сожалею, я просто очень боюсь летать". После этого слегка мокрый ребенок больше его не беспокоил, пишет издание.

Но самое кардинальное решение проблемы толчков спинки кресла предложил муж Кармен Блэйкстад. По ее словам, однажды, когда они летели в отпуск, позади него сидел мальчик, который без устали пинал его кресло. Мужчина дождался момента, когда мама ребенка ушла в туалет, развернулся и рычащим голосом сказал: "Если ты еще раз ударишь мое кресло, я убью тебя". После этих слов, ребенок спокойно сидел в кресле до конца полета, сообщает издание.



