Деньги, вырученные от концерта в поддержку рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), передадут ему вне зависимости от того, арестован он или нет, куда он их потратит – его личное дело, сказал РИА Новости рэпер Баста (Василий Вакуленко).
"Мы все выступали безвозмездно, просто хотели помочь своему товарищу. Вырученные деньги, как мы и говорили, получит Хаски. Это его дело, куда он их потратит – на адвокатов или на еще что-то. Но деньги тут не главное, мы собрались, чтобы высказаться по этому вопросу. Хотелось обратить внимание властей, происходит что-то странное, непонятно на чем основаны действия властей в регионах", — сказал Вакуленко,передает РИА Новости.
На прошлой неделе Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан.
Еще до проведения концерта адвокат Кузнецова Алексей Аванесян сообщил, что суд удовлетворил заявление защитников артиста и прекратил исполнение наказания. Как пояснил адвокат РИА Новости, суд посчитал, что для наказания достаточного тех трех суток, которые Хаски уже провел под арестом, в понедельник он вышел из спецприемника в Усть-Лабинске.
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