Хаски передадут вырученные в его поддержку деньги, заявил Баста

Деньги, вырученные от концерта в поддержку рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), передадут ему вне зависимости от того, арестован он или нет, куда он их потратит – его личное дело, сказал РИА Новости рэпер Баста (Василий Вакуленко).

"Мы все выступали безвозмездно, просто хотели помочь своему товарищу. Вырученные деньги, как мы и говорили, получит Хаски. Это его дело, куда он их потратит – на адвокатов или на еще что-то. Но деньги тут не главное, мы собрались, чтобы высказаться по этому вопросу. Хотелось обратить внимание властей, происходит что-то странное, непонятно на чем основаны действия властей в регионах", — сказал Вакуленко,передает РИА Новости.



На прошлой неделе Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан.

Российские рэперы Баста, Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали в понедельник концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски. Ряд СМИ сообщили, что сборы от продажи билетов на концерт составили порядка шести миллионов рублей.

Еще до проведения концерта адвокат Кузнецова Алексей Аванесян сообщил, что суд удовлетворил заявление защитников артиста и прекратил исполнение наказания. Как пояснил адвокат РИА Новости, суд посчитал, что для наказания достаточного тех трех суток, которые Хаски уже провел под арестом, в понедельник он вышел из спецприемника в Усть-Лабинске.





