Из-за налогов Амстердам исключают из круизных маршрутов

Из-за нового туристического налога, который ввели в мае власти Амстердама, круизные компании стали исключать город из своих маршрутов.

Теперь туристы, которые не останавливаются на ночь в отелях, должны заплатить 8 евро налога. Круизные компании не хотят ни покрывать эту сумму для своих пассажиров, ни увеличивать стоимость круизов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Амстердама также планируют запретить владельцам квартир в трех районах города сдавать их через Airbnb – это должно снизить туристическую нагрузку на местных жителей. Иностранцам же теперь потребуется специальное разрешение, чтобы гулять группами по кварталу красных фонарей.