Павел Филип принял участие в открытии "Moldova business week 2018"

В Кишиневе стартовало бизнес-событие года - Moldova business week 2018. Участие в форуме принимают три с половиной тысячи предпринимателей из 55-ти стран мира. Открыли форум глава кабмина, министр экономики и президент Национального банка. Они рассказали участникам о государственных программах привлечения инвестиций и результатах реформ.

"Благодаря реформам и послаблениям для бизнеса мы прогнозируем рост инвестиций. К 2020 году они должны составить 380 млн долларов. Молдова - отличное место для капиталовложений, мы находимся на границе Евросоюза и восточного рынка. Это реальные цифры, это результат упорного труда и нелегких для страны реформ. И это наш главный аргумент. Цифрам не нужны объяснения, они говорят сами за себя. Молдова растет и развивается", - сказал премьер-министр Павел Филип.



"Основные отрасли экономики растут. Объем промышленности за девять месяцев этого года увеличился на 6%. Торговая активность тоже растет, а главные факторы роста экспорта в любой стране - это инвестиции и доступность рынков. Благодаря этим факторам мы добились 20% роста по сравнению с тем же периодом прошлого года. У нас есть обязательства, и мы знаем, как их выполнить. И мы готовы сделать все, чтобы Молдова стала привлекательнее для инвесторов", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



