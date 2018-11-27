Франция закроет 14 ядерных реакторов

Франция остановит 14 ядерных реакторов к 2035 году в рамках национальной экологической программы перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон на презентации экологической стратегии во вторник, 27 ноября, сообщает Le Figaro.

Макрон в своей речи изложил планы о сокращении доли ядерной энергии в энергетическом комплексе до 2050 года. "Мне хотелось бы сделать это уже в 2025 году. Мы находимся на курсе 50%, но мы стараемся установить крайний срок до 2050 года. В 2035 году будут остановлены 14 реакторов на 900 мегаватт", - сказал Макрон.

Среди закрытых атомных станций будет и АЭС Фессенхайм недалеко от границы с Германией. Это - старейшая действующая атомная станция Франции, которая работает с 1977 года. Ее планируют закрыть летом 2020-го, передает Корреспондент.

По словам Макрона, еще 4-6 реакторов остановят до 2030 года. Однако последнее обязательства зависит от развития "рынков электроэнергии и электрических систем" соседних с Францией стран, отметил президент.

Макрон ставит цель также максимально избавить Францию от использования ископаемого топлива, эта инициатива предусматривает, в частности, и повышение акцизов на горючее, чтобы стимулировать приобретение экологически чистых транспортных средств.