Uber оштрафовали на $1,1 млн из-за кибератаки 2016 года

Сервис по заказу такси Uber оштрафован в Великобритании и Нидерландах в общей сложности на $1,17 млн из-за кибератаки 2016 г., в результате которой персональные данные миллионов клиентов и десятков тысяч водителей могли оказаться в руках хакеров. Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/110824

Комиссариат по защите информации (ICO) Великобритании наложил на компанию штраф в 385 тыс. фунтов стерлингов($491 тыс.), а Агентство по защите данных (DDPA) Нидерландов – на 600 тыс. евро ($679 тыс.), сообщает Reuters.

По данным британского Управления уполномоченного по вопросам информации (ICO), злоумышленники, получившие доступ к системам Uber, могли получить данные около 2,7 млн клиентов и 82 тыс. водителей сервиса в Великобритании. Нидерландские власти говорят об утечке данных 174 тыс. подданных королевства, пишет вести.ru.

В ноябре 2017 г. выяснилось, что в Uber больше года скрывали информацию о краже хакерами данных своих клиентов. По всему миру утечка коснулась имен, адресов и телефонов 50 млн клиентов и 7 млн водителей Uber.



Также были похищены примерно 600 тыс. номеров водительских удостоверений. Вместо того чтобы проинформировать пользователей об утечке и обратиться в правоохранительные органы, компания выплатила хакерам $100 тыс. в качестве выкупа за украденные данные.



В сентябре Uber достиг судебного соглашения об урегулировании коллективного иска 50 штатов США и округа Колумбия против компании в связи с попыткой скрыть утечку данных клиентов в 2016 г.



