Влад Плахотнюк: Работники госучреждений и дальше будут получать ежегодные премии и так называемую 13 зарплату

Бюджетники и сотрудники находящихся на самофинансировании учреждений получат премии к праздникам. Также будут выплачены годовые премии, так называемая 13-я зарплата, которая будет выплачена в феврале. Об этом сегодня заявил лидер демократов Влад Плахотнюк.

Глава демократов опроверг спекуляции оппозиции о том, что после реформы оплаты труда премии к праздникам больше предоставляться не будут, и сказал, что деньги будут выделяться каждый год из бюджетных ресурсов или за счет сэкономленных учреждениями средств, передает Молдпрес.

Плахотнюк добавил, что сохранятся и годовые премии, так называемая 13-я зарплата, которую бюджетники продолжат получать в феврале, или, в случае с бюджетниками образовательной сферы, - в августе, как они и получали их каждый год.

"Руководство ДПМ знает, как поддерживать и усиливать этот рост экономики, чтобы и в 2019 году и в ближайшие годы мы проводили повышение зарплат, пенсий, премий и пособий для всех категорий граждан, чтобы у людей была лучшая жизнь, здесь, дома", - сказал Плахотнюк.