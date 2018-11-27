В UFC назвали трех потенциальных соперников Нурмагомедова

Президент ведущей американской лиги смешанных единоборст UFC Дэйна Уайт считает, что российский чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над ирландцем Конором Макгрегором может получить в соперники ведущих бойцов из США

"Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором побил все рекорды, это был великолепный поединок, — цитирует Уайта ESPN. – Хабиб в нем выиграл, и это значит, что в дальнейшем он может встретиться с американцами Тони Фергюсоном и Дастином Пуарье"сообщает ВЕСТИ.

При этом глава UFC не исключил, что российский боец может также провести матч-реванш с ирландским экс-чемпионом мира. При этом Фергюсон формально является первым претендентом на матч с Нурмагомедовым, как спортсмен, возглавляющий рейтинг Лиги в своем весе.

Стоит отметить, что отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов считает, что обсуждать следующий бой непобедимого пока нет смысла. Он призвал дождаться 10 декабря: именно в этот день Атлетическая комиссия американского штата Невада огласит вердикт по инцидентам после боя Нурмагомедов-Макгрегор.