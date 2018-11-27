Полиция задержала четверых мужчин, промышлявших контрабандными вещами с "7 километра"

Правоохранители задержали четверых мужчин, которые покупали одежду и обувь в Одессе, а затем незаконно доставляли ее в Молдову. Вещи переправляли в страну по Днестру и прятали на складе в городе Резина.

Были проведены 58 обысков, в ходе которых правоохранители нашли товаров более чем на полтора миллиона леев, сообщает canal3.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.

Мужчин задержали на 72 часа.