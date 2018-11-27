ДПМ предлагает организовать референдум об уменьшении числа депутатов

ДПМ предлагает организовать референдум по сокращению числа депутатов в законодательном форуме в день парламентских выборов. Об этом заявил сегодня на еженедельном брифинге лидер демократов Влад Плахотнюк.

По словам Плахотнюка, число депутатов должно быть сокращено со 101 до 61. Кроме того, у граждан должна быть также возможность отозвать мандаты депутатов, которые их разочаровали, передает Молдпрес.

"Я попросил коллег-депутатов подготовить постановление парламента о проведении референдума, чтобы оно было проголосовано в ближайшее время, чтобы у учреждений, занимающихся организацией выборов, было необходимое время для организации этого плебисцита", - сказал Плахотнюк.

Парламентские выборы назначены на 24 февраля 2019 года и будут проведены по смешанной системе голосования (депутаты избираются как по партийным спискам, так и голосованием на избирательных округах).