В Фюрте произошел пожар в школе, среди пострадавших есть дети

Пожар произошел в школе в немецком городе Фюрт в федеральной земле Бавария, сообщается о многочисленных пострадавших, среди которых дети, передает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на полицию.

Сообщается, что инцидент произошел утром во вторник. Возгорание случилось в туалете на первом этаже здания, передает РИА Новости.

По словам представителя полиции Берта Рауенбуша, многие ученики и учителя пострадали от угарного газа, на месте им была оказана медицинская помощь, некоторые из них были госпитализированы. Точное количество пострадавших неизвестно.

Сообщается, что огонь оперативно был взят под контроль пожарными. Причина возгорания пока не установлена. Местная полиция начала расследование инцидента.